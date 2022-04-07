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Jackson Anayasa Mahkemesi'nin İlk Siyah Kadın Üyesi

07.04.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ketanji Brown Jackson, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin ilk siyah kadın yargıcı olarak Senato'dan onay aldı. Yargıç Jackson'ın Senato onayıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilmesi, federal yargıda çeşitliliği arttırma sözü veren Başkan Joe Biden açısından zafer olarak değerlendiriliyor

Jackson Anayasa Mahkemesi'nin İlk Siyah Kadın Üyesi

Ketanji Brown Jackson, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin ilk siyah kadın yargıcı olarak Senato'dan onay aldı. Yargıç Jackson'ın Senato onayıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilmesi, federal yargıda çeşitliliği arttırma sözü veren Başkan Joe Biden açısından zafer olarak değerlendiriliyor.

51 yaşındaki temyiz mahkemesi yargıcı Ketanji Brown Jackson, 100 sandalyeli Senato'da 47'ye karşı 53 oyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi. Üç Cumhuriyetçi Senatör, Susan Collins, Lisa Murkowsky ve Mitt Romney, Demokrat senatörlerle aynı doğrultuda oy kullandı. Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin 50'şer sandalyesi bulunuyor. Jackson'ın Senato onayı alması için salt çoğunluk yeterli oluyordu.

Yargıç Jackson, 83 yaşındaki Anayasa Mahkemesi üyesi Stephen Breyer'ın koltuğunu devralacak. Breyer, mahkemenin liberal kanadının üyesiydi. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde üç liberal yargıca karşılık altı muhafazakar yargıç görev yapıyor. Breyer'in Anayasa Mahkemesi'nin Haziran ayı sonunda bitmesi beklenen mevcut çalışma döneminin sonuna kadar görev başında kalması, Jackson'ın da bu tarihten sonra resmi olarak yemin ederek görevin başlaması bekleniyor. Jackson, hukuk kariyerinin başında Yargıç Breyer'ın katipliğini yapmıştı.

Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde kurulduğu 1789 yılından bu yana 115 yargıç görev yaptı. Bu yargıçların üçü dışında hepsi beyaz. Halen mahkemede görev yapan siyah Yargıç Clarence Thomas 1991 yılında bu göreve gelmişti. Mahkemenin ilk siyah yargıcı Thurgood Marshall ise 1991 yılında emekli olmuş, 1993 yılındaysa yaşamını yitirmişti. Halen görev başında olan kadın yargıçlardan Sonia Sotomayor, mahkemenin ilk Latin kökenli yargıcı. Ketanji Brown Jackson, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan altıncı kadın yargıç olacak.

ABD Başkanlarının Anayasa Mahkemesi atamaları Amerikan siyasetinin önemli olaylarından biri. Mahkeme kürtaj, silahlar, oy verme hakları, LGBT hakları, dini özgürlükler, ölüm cezası ve ırk temelli uygulamalar gibi konularda Amerikan siyasetinin şekillenmesinde büyük etki sahibi.

Jackson göreve başlamadan önce mahkeme, 1973'te kürtajı ülke çapında yasallaştıran dönüm noktası niteliğindeki kararı bozabilecek ve silah haklarını genişletebilecek büyük davalarda karar verecek.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, oylama öncesinde yapılan tartışmada Jackson’u eleştirerek, kendisini ‘‘radikal sol’un seçimi olarak nitelendirdi. McConnell, Jackson’un "rahatsız edici" yargı sicilinin, kararlarında kişisel siyasi önyargılarına yer vermeyi ve suçlulara ceza verirken mümkün olduğunca nazik davranmayı içerdiğini söyledi.

Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ise ülkenin kölelik mirasıyla kadınlara ve siyah Amerikalılar’a haklar getirmek için geçmişte verdiği mücadelelere dikkat çekerek ‘‘Bugün, ülkemizin kuruluş vaadini yerine getirme yolunda dev, cesur ve önemli bir adım atıyoruz’’ dedi.

Biden, Jackson'ı federal bölge yargıcı olarak sekiz yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl ABD District of Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’ne atamıştı. Demokrat Biden'ın Cumhuriyetçi selefi Donald Trump tarafından atanan üç muhafazakar yargıç gibi, Jackson da ömür süren bu görevde yıllarca hizmet verecek kadar genç bir isim

Biden, federal yargıya daha fazla kadın ve azınlık grubu mensubunu getirerek yargının daha çeşitli bir geçmişe sahip üyelerden oluşmasını hedefliyor. Biden Jackson'ı atayarak, 2020 başkanlık kampanyası sırasında verdiği Anayasa Mahkemesi’ne bir siyah kadın atama sözünü yerine getirmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi’nde görev yapan diğer kadın yargıçlar arasında mevcut üyeler Amy Coney Barrett, Elena Kagan ve Sotomayor ile emekli Sandra Day O'Connor ve 2020'de hayatını kaybeden Ruth Bader Ginsburg yer alıyor.

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