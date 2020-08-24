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Jacob Blake: ABD'de polis siyah bir erkeği yedi el ateş ederek vurdu

24.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir polis memuru Jacob Blake isimli siyah bir ABD vatandaşını vurdu.

Jacob Blake: ABD'de polis siyah bir erkeği yedi el ateş ederek vurdu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir polis memuru Jacob Blake isimli siyah bir ABD vatandaşını vurdu.

Kenosha kentinde yaşanan olaya dair sosyal medyada paylaşılan bir videoda Blake'in bir arabaya binmeye çalışırken polis tarafından arkadan vurulduğu görülüyor. Videoda polis memurunun Blake'e yedi el ateş ettiği görülüyor.

Blake'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altında olduğu açıklandı. Blake'in babası ise yaptığı Facebook paylaşımında oğlunun hayatta olduğunu ve durumunun iyi olduğunu yazdı.

Blake'in vurulmasının ardından ise eyalette protesto eylemleri başladı. Protestocular güvenlik görevlileriyle çatıştı. Araçlar ateşe verildi, polis protestocuları engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kenosha'da bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

https://www.youtube.com/watch?v=g866IP23q\_w&feature=youtu.be

Wisconsin Valisi Tony Evers, silahsız olduğu bildirilen Blake'in vurulmasının ardından Twitter'da bir paylaşım yaptı.

Evers, "Siyah Wisconsinlilerle ilişki kurarken aşırı güç kullanımına karşıyız" diye yazdı.

Kenosha polisi, olaya karışan polis memurunun soruşturacağını söyledi.

Kenosha İlçe Yönetim Kurulu Sorumlusu Zach Rodriguez, Wisconsin'de yayın yapan TV kanalı WDJT'ye yaptığı açıklamada, şehirde polislerin vücut kamerası takmasının bir zorunluluk olması gerektiğini söyledi.

Kenosha şehri eyaletin en büyük şehri Milwaukee'nin 65 km güneyinde, Michigan Gölü kenarında yer alan yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı bir yerleşim yeri. Siyah ABD'lilerin eyalette Milwaukee, Racine ve Beloit ile birlikte en yoğun yaşadığı 4 kentten birisi.

Olay, mayıs ayından George Floyd isimli bir siyahın Minnesota'da öldürülmesinin ardından yaşandı. Floyd, yaklaşık dokuz dakika boyunca bir polis memurunun boynunda diz çökmesinin ardından ölmüştü.

Floyd'un ölümünün ardından dünya çapında "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatları Önemlidir) protestolar olmuştu.

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