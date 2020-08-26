Jacob Blake: ABD'de polisin vurduğu siyah ABD vatandaşının yeniden yürüyebilmesi bir 'mucize olur'

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin vurduğu siyah ABD vatandaşı Jacob Blake'in ailesinin avukatları, Blake'in yeniden yürüyebilmesi için 'bir mucizenin gerçekleşmesi gerektiğini' söyledi.

Gazetecilere konuşan Blake'in annesi Julia Jackson, Wisconsin'de Pazar günü vurulan oğlunun, sağlığı yerinde olsaydı, "eyalette başlayan protestolardaki şiddet olaylarını onaylamazdı" dedi.

29 yaşındaki Blake, Kenosha'da arabasına binmek için kapısını açtığında 'polisin açtığı yedi el ateşte' vuruldu.

Avukatlar, en az bir merminin Blake'in omuriliğinden geçtiğini ifade etti.

Doktorlar, Blake'in vücudunun felç olduğunu ve bacaklarını kullanıp kullanmayacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Avukat Ben Crump, Salı günkü açıklamasında "Ailesi mucizelere inanıyor ama şimdiki tıbbi tanı, Black'in felç olduğu yönünde çünkü mermiler omuriliğine çok büyük zarar vermiş ve bazı omurgaları parçalamış. Jacob Blake Jr'ın yeniden yürüyebilmesi bir mucize olur" dedi.

Üç çocuk babası Blake, üç çocuğu da arabanın içinde korkudan çığlık çığlığa bağırırken vuruldu. Blake'in midesinde de delikler oluştu, kolu yaralandı ve böbrek ve karaciğeri zarar gördü.