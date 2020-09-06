Jacob Blake Yatağından Konuştu

Polis tarafından arkasından vurulmasından bu yana hastanede tedavi olan Jacob Blake'in yatağından konuşması ilk defa yayınlandı.

Twitter’dan yayınlanan mesajında Blake, vurulmasıyla birlikte felç kalmasının ardından sabit bir acı içinde olduğunu belirtti.

Avukatı tarafından yayınlanan kayıtta Blake, “nefes almak acı veriyor, uyumak acı veriyor, bir yandan bir yana dönmek acı veriyor, yemek acı veriyor” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Blake, 23 Ağustos’ta Kenosha kentinde polis tarafından arkasından vurulmuş, olay sonrası ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Bu arada New York, Rochester’da polis Daniel Prude’nin ölümünü protesto etmek için sokaklara çıkanlara müdahale etti.

Prude, Mart ayında polis gözaltına alırken yaşananlar nedeniyle bir hafta sonra hastane yaşamını yitirmişti.

2 bin kişinin katıldığı gösteride 9 kişi gözaltına alındı, 3 polis hafif yaralandı.

Bu arada bazı kentlerde de protesto ve çatışmalar devam ediyor.

Louisville’de polise destek veren silahlı gruplar “Siyah Hayatlar Önemlidir” göstericileriyle karşı karşıya geldi.

26 yaşındaki Breonna Taylor’ın Mart ayında polis tarafından öldürülmesinden bu yana kentte zaman zaman gösteriler düzenleniyor.

Portland’da da gösteriler 100. gününde. Protestocular polisle çatıştı, 50’den fazla kişi gözaltına alındı.

