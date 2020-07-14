Jada Pinkett Will Smith'i aldattığını canlı yayında itiraf etti

27 yaşındaki ABD’li şarkıcı August Alsina'nın iddiası sonunda doğrulandı. Cuma günü Facebook’tan canlı yayın yapan 51 yaşındaki Will Smith ve 48 yaşındaki eşi Jada Pinkett Smith, ayrıldıkları dönemde böyle bir ilişkinin yaşandığını açıkladı.

Will Smith'in 23 yıllık eşi Jada Pinkett, 4 yıl önce rapçi August Alsina ile birlikte olduğunu itiraf etti. Will Smith, "Biz bunları aştık, sevgimiz koşulsuz" yorumu yaptı.

1997’den beri evli olan çift, artık açık ilişki yaşadıkları iddiasını reddederken geleneksel bir evliliğe sahip olmadıklarını da kabul etti. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Smith çifti, Alsina’nın geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj üzerine söylentilere açıklık getirmek istediklerini belirtti.

WİLL SMİTH ALDATMAYI KABUL ETTİ

Yaklaşık 4 buçuk sene önce Alsina’yla tanıştığını ifade eden Jada Pinkett Smith, kocasıyla sorun yaşadığı dönemde bu arkadaşlığın gönül ilişkisine döndüğünü ifade etti. Independent Türkçe'nin haberine göre; çok konuşulan röportajında “Gerçekten de Will Smith ile oturdum ve konuştuk. Bana izin verdi” diyen Alsina’ya şu ifadelerle karşı çıktı: "O özel durumda izin verebilecek tek insan bendim."

Kocasıyla ayrı olduğu dönemde çok acı çektiğini belirten Jada Pinkett Smith, sonrasında eşinin de kendisinin de ayrılamayacaklarını anladığını ifade etti. Jada Pinkett Smith, yıllardır Alsina’yla görüşmediğini de sözlerine ekledi.

Eşini konuşması için teşvik eden Will Smith de şu ifadeleri kullandı: "Evlendiğimiz sene seni her şekilde seveceğimi söylemiştim."



