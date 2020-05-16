HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Jägermeister: İsviçre mahkemesi içki logosunun Hristiyanları rahatsız etmediğine hükmetti

Jägermeister: İsviçre mahkemesi içki logosunun Hristiyanları rahatsız etmediğine hükmetti

16.05.2020 13:20 | Son Güncelleme

İsviçre'de bir mahkeme, Jägermeister içkisinin logosunun dini açıdan rahatsızlık verici olmadığına karar verdi.

Jägermeister: İsviçre mahkemesi içki logosunun Hristiyanları rahatsız etmediğine hükmetti

İsviçre'de bir mahkeme, Jägermeister içkisinin logosunun dini açıdan rahatsızlık verici olmadığına karar verdi.

İsviçre Federal Telif Hakları Enstitüsü, Alman içki markasının kozmetik ve eğlence sektörlerinde bu logoyu kullanmasını "Hristiyanları rencide edebilir" gerekçesiyle engellemişti.

İsviçre'deki federal mahkeme ise kurumu haksız bularak şirketin logosunu bu alanlarda kullanmasının önünü açtı.

Mahkeme, logonun "sık" kullanımın "dini yönünü zayıflattığına", bu yüzden Hristiyanların rencide olmayacağına hükmetti.

İçkinin logosu, Ardenler Havrisi olarak bilinen Aziz Hubertus'un 8. yüzyılda boynuzları arasında haç ortaya çıkan bir geyik gördükten sonra Hristiyan olduğuna yönelik inanca bir gönderme yapıyor.

Bu kararın ardından Jägermeister, logosunu cep telefonları ve telekomünikasyon sektörlerinde de kullanabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Nazik verdiği siparişle tanınmıştı! Yeniden nikah masasına oturduNazik verdiği siparişle tanınmıştı! Yeniden nikah masasına oturdu
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İftar vakti silahlar konuştu! Yaralılar var

İftar vakti silahlar konuştu! Yaralılar var

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta ağzı bağlı poşette ölüme terk edilmiş köpek yavruları bulundu

Aynı yerde aynı vahşet

16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi

16 yaşındaki gencin feci ölümü

Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden nikah masasına oturdu

Nazik verdiği siparişle tanınmıştı! Yeniden nikah masasına oturdu

Müşteri bankada bayıldı, koronavirüs şüphesiyle şube kapatıldı

Bankada hareketli anlar! Müşteri bayıldı, koronavirüs şüphesiyle...

Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı konser verdi

'Pop star müftü' konser verdi

Aksaray'da karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Yine kadın cinayeti! Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.