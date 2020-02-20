HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Jägermeister: İsviçre mahkemesi logonun Hristiyanları rahatsız etmediğine hükmetti

Jägermeister: İsviçre mahkemesi logonun Hristiyanları rahatsız etmediğine hükmetti

20.02.2020 06:42 | Son Güncelleme

İsviçre'de bir mahkeme, Jägermeister içkisinin logosunun dini açıdan rahatsızlık verici olmadığına karar verdi.

Jägermeister: İsviçre mahkemesi logonun Hristiyanları rahatsız etmediğine hükmetti

İsviçre'de bir mahkeme, Jägermeister içkisinin logosunun dini açıdan rahatsızlık verici olmadığına karar verdi.

İsviçre Federal Telif Hakları Enstitüsü, Alman içki markasının kozmetik ve eğlence sektörlerinde bu logoyu kullanmasını "Hristiyanları rencide edebilir" gerekçesiyle engellemişti.

İsviçre'deki federal mahkeme ise kurumu haksız bularak şirketin logosunu bu alanlarda kullanmasının önünü açtı.

Mahkeme, logonun "sık" kullanımın "dini yönünü zayıflattığına", bu yüzden Hristiyanların rencide olmayacağına hükmetti.

İçkinin logosu, Ardenler Havrisi olarak bilinen Aziz Hubertus'un 8. yüzyılda boynuzları arasında haç ortaya çıkan bir geyik gördükten sonra Hristiyan olduğuna yönelik inanca bir gönderme yapıyor.

Bu kararın ardından Jägermeister logolarını cep telefonları ve telekomünikasyon sektörlerinde de kullanabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de varAlmanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan'da 14 kişinin ölümüne "soya tozu" yol açtı

14 kişinin ölümünün sebebi belli oldu

Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Kamışlı’da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Suriye'de ABD ve Rusya arasında büyük gerginlik!

AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı

AB'den Libya çağrısı: Acilen durdurun

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: En kötü senaryo olur

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Trump ve Macron telefonda NATO'yu görüştü

Trump ve Macron arasında NATO görüşmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.