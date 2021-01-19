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Jaguar, sadece 150 adet ile sınırlı üretecek F-TYPE Reims Edition’u tanıttı

19.01.2021 08:07 | Son Güncelleme:
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Jaguar, sadece 150 adet ile sınırlı üretecek F-TYPE Reims Edition’u tanıttı

Jaguar, sadece İngiltere'ye özel olan ve yalnızca 150 adetle sınırlı F-Type Reims Edition'u kısa süre önce tanıttı. Fiyatlandırma 80.000 $ seviyesinden başlayacak. Alıcılar P300 veya P450 RWD R-Dynamic Coupe özellikleri arasından seçim yapabilir.

Jaguar daha önce F-Type Reims Edition'u farklı bir versiyonda tanıtmıştı. Bu kez yine müşterileri özel kılmak için bu modelin ikinci versiyonunu ortaya çıkardı.

TASARIMDA NELER VAR?

Dış kısım, yalnızca bu versiyon için ayrılmış bir renk olan Fransız Yarış Mavisi ile tamamlanmış. Bu, Jaguar'ın 2019 XE Reims Edition'dan sonraki ikinci Reims Edition modelidir. Diğer dış geliştirmeler arasında parlak siyah 20 inç beş kollu jantlar, parlak siyah yan havalandırmalar, parlak siyah Jaguar yazısı ve ızgara çerçevesi yer alıyor. Bu kombinasyon Black Pack olarak satılıyor.

İÇERİDE NELER VAR?

Bu arada, iç mekanda özel bir deri kombinasyonu sunulacak. Parlak siyah kapı düğmeleri, kapı kolları ve gösterge panelini ekleyen Siyah İç Mekan Paketi’de modelde sunuluyor. Mevcut seçenekler arasında Sabit Panoramik Tavan, ısıtmalı koltuklar ve Klima Paketi bulunuyor.
F-Type Reims Edition, şimdiye kadar üretilen en gelişmiş spor otomobili alıp, ona biraz Jaguar yarış mirasını aşılayabilir hale getirilmiş bir otomobil olarak düşünülebilir. JLR yöneticisi Rawdon Glover, bu modelin Birleşik Krallık’ta sadece 150 adet ile sınırlı tutacaklarını da bildirdi. Bu hareket F-TYPE modelini daha cazip hale getirecek. Jaguar F-Type Reims Edition için müşteri teslimatları, 2021 yılının Mart ayında başlaması planlanıyor.

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