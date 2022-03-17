Jaguarlı yasak aşk cinayetinde öldürülen Adalet Bike'nin babasından şoke eden sözler: Olayı bilseydim ben öldürürdüm

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Cezaevinden çıkan Mahmut Bike eşi Adalet Bike’nin başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrenmiş, Mahmut Bike, 21 Haziran 2021 günü eşinin akıllı saatinden gelen konumu görünce, eşinin ağabeyi Selahattin Erbek’i ve kendi kardeşi Fırat Bike’yi yanına alarak Büyükçekmece’ye gitmişti.

GENÇ KADININ ÜSTÜNDEN ARAÇLA GEÇTİLER

Parkta karısı Adalet Bike ile Gökhan Denli’yi gören Mahmut Bike, önce Gökhan Denli’yi bıçaklamış ardından ateş ederek öldürmüştü. Selahatttin Erbek ise kardeşi Adalet Bike’yi zorla araca bindirmişti. Adalet Bike yolda ilerleyen araçtan düşmüş ardından üzerinden Mahmut Bike’nin kardeşi Fırat Bike’nin kullandığı Jaguar marka araç geçmişti. Adalet Bike olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek hazır bulundu. Duruşmaya maktullerin aileleri de katıldı. Savunması sorulan Mahmut Bike, eşinin telefonunda Gökhan Denli ile mesajlaşmaları görünce boşanacağını söyleyip çocukları da yanına alarak ayrıldığını belirtti. Olay günü akıllı saatten konum geldiğini söyleyen Mahmut Bike “Eşimin intihar edeceğini düşünerek konumun gösterdiği Büyükçekmece’ye gittim. Burada Gökhan Denli ile karşılaştım. Gökhan burada bıçak çekti. Boğuşurken bıçak yere düştü ve ben aldım. Gökhan’ı bıçakladım. Sonra koşmaya başlayınca silahla ateş ettim. Arabayla olay yerinden ayrılırken Adalet’in ağabeyi Selahattin indi. Daha sonra arabada bir ses oldu. Adalet arabada yoktu. Olay yerine Adalet’in arabadan düştüğünü düşünerek geri döndüm ama polisleri gördüğümde korktum ve kaçtım” dedi.

''BİR ŞEYİN ÜSTÜNDEN GEÇTİM''

Mahmut Bike’nin kardeşi Fırat Bike ise “Ağabeyim önden gidiyordu ben de araçla onu takip ediyordum. Bir şeyin üstünden geçtim. Hava yastıkları patladı. Arabayı tekrar çalıştırmak istedim ancak çalışmadı. Polislerin yaklaştığını görünce kaçtık” dedi.

'SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Olay günü Adalet Bike’nin yanında olan kuzeni sanık Öznur Erbek ise Gökhan Denli ile Mahmut Bike arasında geçen kavgayı görmediğini söyleyerek “Arabanın önünde silah sesi duydum. O esnada çok korktum. Selahattin abi öne bin dedi öne bindim. Arabadayken Mahmut Bike tarafından sürekli darp edildim. İlk ben indirildim arabadan. Ben arabadayken Adalet abla arabadaydı. Olay günü ne Mahmut Bike’ye ne Selahattin Erbek’e parkta olduğumuzu söylemedim. Ben arabadan inerken Mahmut Bike bana ‘bu olayları birinden duyarsam seni de öldürürüm’ dedi” şeklinde savunma yaptı.

ADALET BİKE'NİN BABASI: OLAYLARI BİLSEYDİM ŞİMDİ ONLARIN YERİNDE BEN OLACAKTIM

Duruşmada beyanda bulunan Adalet Bike’nin babası Mehmet Erbek, “Ben olayı bilseydim şimdi sanıkların yerinde ben olacaktım. Şikayetçi değilim” dedi. Gökhan Denli’nin babası Arap Denli ise “Davacı değilim. Yüce adalete güveniyorum. Ben sanık tarafını tanıdığım için memnun oldum. Keşke bu olanlar olmasaydı” şeklinde konuştu. Gökhan Denli’nin ağabeyi Hüseyin Denli ile Adalet Bike’nin kardeşi Melek Erbek ise olay nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Haziran 2021’de Büyükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında sanıkların aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtilmişti. Maktul Gökhan Denli’yi Mahmut Bike’nin bıçakla ve silahla öldürdüğü iddianamede anlatılmıştı. Sanıkların maktul Adalet Bike’yi şüpheli Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra E-5 güney yol sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike’nin idaresindeki Jaguar marka araç ile maktulün üzerinden geçerek öldürdükleri iddianamede ifade edilmişti. Hazırlanan iddianamede Mahmut Bike, Fırat Bike, Öznur Erbek, Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında ‘töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

(İHA)

