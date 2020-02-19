HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Jailbreak sayesinde iPhone’a yeni özellikler ekleyebilirsiniz

Jailbreak sayesinde iPhone’a yeni özellikler ekleyebilirsiniz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Apple, iPhone ve iPad için yayınladığı güncellemeler ile yeni özellik eklemenin yanı sıra sistem güvenliğini sağlıyor. Jailbreak olarak adlandırılan iOS’in zincilerini kıran işlemi engellemek için sıkı bir çalışma içerisinde olan Apple, bu sefer de yine hackerlara yenik düştü.

Jailbreak sayesinde iPhone’a yeni özellikler ekleyebilirsiniz

unc0ver v4.0.0 aracı ile iOS 13.3 kullanan iPhone modellerine Jailbreak işlemi uygulanabiliyor.
Peki, Jailbreak nedir? iOS 7’den sonra popülerliğini git gide kaybeden bu işlem sayesinde iPhone veya iPad’e tweak’ler sayesinde yeni özellikler ekleyebiliyor, oyunlarda hile yapabiliyor ve illegal olarak .IPA dosyaları ile uygulama/oyun yükleyebiliyorsunuz. Ancak bunun bir bedeli var.
Eğer Jailbreak’li bir cihazınız hacklenirse Apple sorumluluk kabul etmiyor. Çünkü bu işlemi uyguladığınızda iOS’in kapalı yapısı ortadan kalkıyor ve saldırılara açık oluyor.
Apple A12 ve Apple A13 yonga setine sahip iPhone modelleri için yayınlanan unc0ver v4.0.1 aracını buradan indirebilirsiniz. Oldukça stabil olduğu söylenen bu sürümü yüklemeden önce mutlaka yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Jailbreak’i kaldırmak istediğinizde cihazınızı sıfırlamanız gerekiyor.
Jailbreak işlemi uygularken sorunlar da yaşayabilir ve verilerinizi kaybedebilirsiniz. Eğer güvenliğinize önem veriyorsanız, bu işlemi uygulamamanızı tavsiye ediyoruz

Huawei Band 4 ile hem spor yapın hem de sağlıklı uyuyun

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak!Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak!
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPad ios

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Google Play Store büyük bir temizlik yaptı

Google Play Store büyük bir temizlik yaptı

Huawei Türkiye'den geliştiricilere 50 milyon TL destek primi

Huawei’den 50 milyon TL yatırım

Google Android oyunlar için çareyi PlayStation ve Xbox'ta buldu

Google Android oyunlar için çareyi PlayStation ve Xbox'ta buldu

Beklenmedik gelişme: Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak! Peki ama neden?

Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak!

Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.