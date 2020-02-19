Jailbreak sayesinde iPhone’a yeni özellikler ekleyebilirsiniz

unc0ver v4.0.0 aracı ile iOS 13.3 kullanan iPhone modellerine Jailbreak işlemi uygulanabiliyor.

Peki, Jailbreak nedir? iOS 7’den sonra popülerliğini git gide kaybeden bu işlem sayesinde iPhone veya iPad’e tweak’ler sayesinde yeni özellikler ekleyebiliyor, oyunlarda hile yapabiliyor ve illegal olarak .IPA dosyaları ile uygulama/oyun yükleyebiliyorsunuz. Ancak bunun bir bedeli var.

Eğer Jailbreak’li bir cihazınız hacklenirse Apple sorumluluk kabul etmiyor. Çünkü bu işlemi uyguladığınızda iOS’in kapalı yapısı ortadan kalkıyor ve saldırılara açık oluyor.

Apple A12 ve Apple A13 yonga setine sahip iPhone modelleri için yayınlanan unc0ver v4.0.1 aracını buradan indirebilirsiniz. Oldukça stabil olduğu söylenen bu sürümü yüklemeden önce mutlaka yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Jailbreak’i kaldırmak istediğinizde cihazınızı sıfırlamanız gerekiyor.

Jailbreak işlemi uygularken sorunlar da yaşayabilir ve verilerinizi kaybedebilirsiniz. Eğer güvenliğinize önem veriyorsanız, bu işlemi uygulamamanızı tavsiye ediyoruz

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