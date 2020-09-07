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Jaina Proudmoore’un yeni macerası ve daha fazlası Hearthstone’a geliyor

OYUN HABERLERİ  | 07.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Warcraft dünyasının efsanevi büyücüsü Jaina Proudmoore’un ücretsiz macerası, yepyeni Scholomance kahramanları ve Kahramanlar Kolezyonu yeni güncellemede sizlerle.

Jaina Proudmoore’un yeni macerası ve daha fazlası Hearthstone’a geliyor

8 EYLÜL – SAVAŞ MEYDANLARI GRUPLARI VE YENİ SCHOLOMANCE KAHRAMANLARI

Lord Barov, Jandice Barov ve Orman Bekçisi Omu, Savaş Meydanları Grupları’yla birlikte oyunda yerlerini alıyor! Artık lobinize 7 taneye kadar oyuncu davet edebilecek, dereceli Savaş Meydanları’na en fazla 4 oyuncudan oluşan gruplarla katılabilecek ve 5 ila 8 oyuncudan oluşan özel oyunlar oluşturabileceksiniz. Hokkalarınızı ve kalemlerinizi bırakıp eğlenceye katılın.

15 EYLÜL – KAHRAMANLAR KİTABI: JAINA TEK KİŞİLİK MACERASI:

Hearthstone’un klasik büyücüsü için yeniden okul vakti! Bu ücretsiz tek kişilik macerayla Jaina Proudmoore’un güçlü bir büyücü haline gelişine tanık olun. Hearthstone Kahramanlar Kitabı, önümüzdeki 12 ay boyunca yeni ücretsiz tek kişilik içerikler size sunacak. Ta ki 10 temel kahramanın hikâyesi tamamlanana kadar. Jaina’nın hikâyesi, sadece standart setten büyücü kartları içeren 1 büyücü paketini size sunacak.

23 EYLÜL – KAHRAMANLAR KOLEZYUMU

Duyduk duymadık demeyin, Kahramanlar Kolezyonu geri döndü! Kendi koleksiyonunuzdan bir deste oluşturarak 3 maç kaybedene ya da 12 maç kazanana dek diğer kapışmacılara karşı mücadele edin. Ödüller, tamamen kazanma sayınıza bağlı.

Öğrenci Jaina kahraman görünümünü ve beş büyücü paketini içeren Öğrenci Jaina Kampanyası’ndan 15-22 Eylül tarihleri arasında faydalanabileceksiniz. Ayrıca 2017 Haziran ayında sezon ödülü olarak sunulan Dalaran’ın Sihri kart sırtını 22-29 Eylül tarihleri arasında mağazadan almanız mümkün olacak.

Hearthstone Scholomance Academy inceleme

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