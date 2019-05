JAK timinin dedektör köpekleri iş başında

Arzu ERBAS/Emre KOLTUK/RİZE (DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bünyesindeki arama-kurtarma, iz takip, bomba ve narkotik dedektör köpekleri 'Oyma', 'Kır', 'Ölçer' ve 'Çakıl'; Karadeniz’in zorlu coğrafyasında afet, heyelan, kayıp olaylarında etkin rol oynuyor. Rize’nin Fındıklı ilçesinde kaybolan 2 çocuğun 19 saat sonra bulunmasıyla gündeme gelen köpekler, hergün düzenli olarak faaliyet alanlarına göre eğitimlerden geçiriliyor.

'ÜSTÜN BECERİ VE YETENEKLERİ VAR'

Rize Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanı Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Dursun, eğitimli köpeklerin bölgede meydana gelebilecek olan doğal afetler, mahsur kalma, kaybolma, kurtarılma olaylarına müdahale ederek vatandaşları zor durumdan kurtarmayı amaçladığını belirtti. Dursun, “2 Mayıs tarihinde Fındıklı ilçesinde meydana gelen 2 çocuğumuzun kaybolması olayında köpeklerimiz üstün rol oynamışlardır. Bizlerle beraber hareket ederek, mahalde bulunan AFAD, AKUT, Jandarma kurtarma timlerine üstün beceri ve yetenekleri ile katkı sağlayarak çocukların bulunmasını en kısa sürede sağlamışlardır. Rize Jandarma Arama Kurtarma ekibi olarak sadece Rize iline değil çevre illerimiz olan Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Bayburt illerine de hizmet vermekteyiz” dedi.

Köpeklerin Nevşehir'de Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) yetiştirildiğini hatırlatan Dursun, “Köpekler, üstün genetik yapılarına ilaveten teknik bilgiler, detaylar ve eğitimler eklenerek arama kurtarma faaliyetlerinde, askeri ve kimyasal bombaların tespitinde, narkotik aramalarda kullanılıyorlar. Köpekler üstün eğitimlerden geçtikten sonra birliklerinde görevlendirilip burada faaliyetlerini icra ediyorlar. Rize’de her köpek kendi eğitmeni tarafından kendi branşı doğrultusunda çalıştırılıyor. Arama kurtarma köpeği, arama ve kurtarma hususlarında, iz takip köpeğimiz iz takibi konusunda, bomba köpeğimiz de patlayıcı maddelerin tespitinde, narkotik köpeğimiz ise narkotik maddenin tespitine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Böylece faaliyetlere hazır bulunuyorlar” diye konuştu.

'KÖPEKLERİN TAYİNİ ÇIKIYOR'

JAK Timi'ndeki köpeklerin memur statüsünde görev yaptığını ifade eden Mustafa Dursun, ”Şu anda Rize Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan köpeklerimiz tayinlerinin çıkmasına müteakip bir sonraki görev yerlerinde hizmetlerine devam edecekler. Jandarma teşkilatımız 180 yıldır yüce ulusumuzun bağrından koparak emniyet ve asayiş konularında hizmet verdiği gibi diğer hususlarda da her türlü çağa uygun medeni bir şekilde hizmet vermeye milletimizin emrinde olmaya hazırdır. Bu konularda da kendini geliştirmeye yönelik bütün çalışmaları çağdaş bir şekilde yerine getirmektedir. Her zaman da milletimizin emrinde olmaya hazırız” dedi.

Bomba arama köpeği Ölçer’in eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Seçkin Kaymakçı da, “Köpeğimiz Nevşehir JAKEM Komutanlığı’nda, 4 aylık eğitim süresini tamamladıktan sonra Rize İl Jandarma Komutanlığı bünyesine gönderildi. Ölçer, askeri ve kimyasal patlayıcılara tepki vermektedir. Eğitim çalışmalarına kıtalarda da devam ettirerek köpeklerimizin her an olaylara müdahale edebilecek şekilde hazır durumda kalmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

