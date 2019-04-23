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JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

Nevşehir’de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına JAKEM Komutanlığına ait eğitimli köpekler damga vurdu.Damat İbrahim Paşa Spor salonundan düzenlenen programda öğrencilerin gösterilerini sergilemesinin ardından Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından köpek gösterisi sunuldu.

Nevşehir’de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına JAKEM Komutanlığına ait eğitimli köpekler damga vurdu.
Damat İbrahim Paşa Spor salonundan düzenlenen programda öğrencilerin gösterilerini sergilemesinin ardından Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından köpek gösterisi sunuldu. JAKEM’de iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, doğal afette canlı arama ve kurtarma, narkotik ve uyuşturucu madde arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, oluşturulan parkurda patlayıcı ve personel arama, itaat ve suçluyu etkisiz hale getirme gösterilerini başarıyla sahneledi.
JAKEM Komutanlığının eğitimli köpekleri tarafından şınav, mekik, sayı sayma, iki ayak üzerinde yürüyen köpeği programı izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Vatandaşların çocuklarıyla ilgiyle izledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin, Jandarma Alay Komutanı Jan. Kurmay Albay Yüksel Yiğit, JAKEM Komutanı Jan. Albay Ercan Altın, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerle bazı kurum ve kuruluşların müdür ve yöneticileri katıldı.

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

JAKEM’in eğitimli köpekleri 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu
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