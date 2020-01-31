JAK'ın enkazdan depremzedeleri kurtarma operasyonu kamerada

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Elazığ'daki depremde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Yüsra bebek ve annesini enkazdan kurtarmak için inanç ve titizlikle yürüttüğü operasyona ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'ndeki enkazdan 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılması için büyük çaba sarf eden JAK timlerinin, beton kolon ve kirişleri kırarak delik açtığı görüldü.

Anne ve bebeğinin enkaz altında boğulmalarını önlemek için hava temizleyen fanlardan yararlanan timler, kurtarma operasyonunda dağcılık malzemeleri kullanarak kuyu taktiği ile aşağı iniyor.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, kurtarma çalışmasında bulunan JAK Tabur Komutanlığı personeli Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı'nın, "Çıkaracağız inşallah birkaç saat sürmez.", Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız'ın da, "İlk defa enkazda arama-kurtarma faaliyeti icra ediyorum. İnşallah hepsi sağ salim kurtulur." ifadeleri yer alıyor.

- Enkazdan kurtarılırken üzerindeki yelekle başını örtmeye çalıştı

Bir diğer görüntüde ise Mustafapaşa Mahallesi'nde Fatma Yamış ile annesi Hatun Yamış'ın enkazdan kurtarılma anları yer aldı.

Ayrıca görüntüde, enkazdan kurtarılırken üzerindeki yeleği ile başını örtmeye çalışan Hatun Yamış'ın, ekiplerden ilk olarak başörtü istemesi ve ekiplerin de kendisine başını örtmesi için bir örtü verdiği anlar bulunuyor.

