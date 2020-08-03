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Jamaika'da rasta yasağı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Jamaika Yüksek Mahkemesi, rasta olarak bilinen geleneksel uzun ve örgülü saçların okullarda yasaklanabileceğine hükmetti. Karar, ırkçılık eleştirilerini beraberinde getirdi.

Jamaika'da rasta yasağı!

Washington Post’un haberine göre şu an 7 yaşında olan bir kız çocuğuna iki yıl önce Kingston İlkokulu’nda eğitim alabilmesi için “hijyen” nedeniyle örgülerini kestirmesi söylenince mesele yargıya taşındı.

Jamaika için Adalet adlı insan hakları grubu, okul yönetiminin bu talebinin kız çocuğunun ifade ve eğitime erişim özgürlüğünün inkarı anlamına geldiğini belirterek hukuk mücadelesinde aileye yardım etti.

Kimileri de bu davayı “doğal” saçları olanların ve saç örgüleri dini inanışlarının parçası olan Rastafaryanların haklarına karşı ayrımcılık olarak yorumladı.

Ancak Yüksek Mahkeme cuma günü görülen duruşmada, okulun bu öğrenciden saçını kesmesini isteme hakkının olduğuna karar verdi.

Kızları gibi rastalı olan anne-baba Dale Virgo ve Sherine Virgo, kararı temyize götürmeyi planladıklarını söyledi.

Sherine Virgo duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Kızımın saçını kesmeyeceğim. Bana bir kez daha böyle bir ültimatom verirlerse onu buradan götüreceğim” dedi.

Mahkeme hükmünü “sistemli ırkçılığın” bir başka işareti olarak değerlendiren baba Dale Virgo ise “Bir çocuk siyah saçı yüzünden reddedildi. 2020’de, dünyadaki şu mevcut atmosferde, bizler eylem yapıyorken, siyahi insanlar bıkmışken gelen çok tuhaf bir karar. Jamaika hükümetinin ve hukuk sisteminin bu yanlışları düzeltmek için elinde bir fırsat vardı ama aynı sistemi sürdürmeye karar verdiler” ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Isat Buchanan da “Şu anda hissettiğim şey şaşkınlıktan fazlası. Bu, Jamaika’daki siyahiler için, Rastafaryanlar için en talihsiz gün” diye konuştu.

Yaşının küçük olmasından dolayı dava belgelerinde yalnızca “Z” harfiyle anılan kız çocuğu, Yüksek Mahkeme’nin kararı öncesinde alt mahkemelerden çıkan izinle okula rastalı halde katılıyordu. Salgın nedeniyle eğitimin askıya alınmasıyla birlikte Z de derslerine evden devam ediyordu.

Jamaika nüfusunun yalnızca yüzde 2’sine karşılık gelseler de kültürel etkileri çok daha büyük bir alana yayılan ve dünyada en çok Bob Marley ile tanınan Rastafaryanların Jamaika’da ayrımcılığa maruz kaldığı belirtiliyor.

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