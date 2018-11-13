Jamaika maymunu, 11 milyon yıl önce Güney Amerika'dan gelmiş

Nesli tükenen gizemli Jamaika maymununun kökenlerinin Güney Amerika Titi maymunlarına dayandığı ortaya çıkarıldı.

Science Daily'nin haberine göre, Jamaika maymunu fosili üzerinde yapılan DNA incelemesi, yaşayan herhangi bir maymundan farklı vücut özelliklerine sahip hayvanların, Güney Amerika'da yaşayan Titi maymunlarıyla yakın akraba olduğunu gösterdi.

Uluslararası çevre vakfı ZSL, Londra ve New York doğa tarihi müzeleri tarafından yürütülen çalışmada, avlanma ve doğal ortamlarının yok olması nedeniyle birkaç yüzyıl önce nesilleri tükenen Jamaika maymunlarının adaya ilk kez 11 milyon yıl önce muhtemelen bitki örtülerinin üzerinde büyük Güney Amerika nehirlerinin ağızlarına sürüklenerek geldiği varsayılıyor.

Güney Amerika'nın tropik bölgelerinde ağaçlarda yaşayan Titi maymunlarının uzun kırmızı, gri veya siyah tüyleri bulunuyor. Bu maymunların gün içinde çok hareketli ve konuşkan olduğu ifade ediliyor.

Çalışmanın ayrıntıları PNAS dergisinde yayınlandı.

