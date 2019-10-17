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Jameela Jamil ile Sara Sampaio arasında 'Açlıktan ölen model' polemiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Jameela Jamil, modeller için ‘açlıktan ölüyorlar’ yakıştırması yapınca, Sara Sampaio onu ikiyüzlü olmakla suçladı.

Jameela Jamil ile Sara Sampaio arasında 'Açlıktan ölen model' polemiği

Oyuncu ve vücut pozitifliğini savunan aktivist Jameela Jamil, Twitter’dan yaptığı açıklamalarla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

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Jamil, Nijeryalı kadınların podyumda dans ettiği Colors of Africa Moda Şovu’ndan bir video paylaşarak, “Aman Tanrım! Çok eğlenceli görünüyor. Hem açlıktan ölmüş genç modeller de yok. Güzel” yorumunu yaptı.

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Bunun üzerine Victoria’s Secret’ın ünlü modellerinden Sara Sampaio, “Birini kötülemeden bir başkasını kutlama fikrine ne dersiniz? Modelleri ‘Açlıktan ölmüş’ olarak tanımlamak, çok aşağılayıcı... Sizin gibi vücut özgürlüğünü savunan birinin böyle yapması tam bir ikiyüzlülük...” diye yazdı.

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Jamil ise dakikalar içinde, "Tweet’im tüm modeller için değildi. Ama sektörde büyük bir çoğunluğun durumu bu...” cevabını verdi.

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Sampaio da “Modeller arasında değil; toplumun genelindeki problem bu” şeklinde yazdı.

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Moda dünyasında sıfır beden tartışması uzun süredir devam ediyor. Bu çerçevede bazı moda devleri sıfır beden olarak da bilinen aşırı zayıf mankenlerle çalışmalarını durdurdu. Ünlü Victoria’s Secret markası, tarihinde ilk kez büyük beden model Ali Tate Cutler ile anlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jameela Jamil Sara Sampaio

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