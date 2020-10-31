James Bond'u Canlandıran Ünlü Aktör Yaşamını Yitirdi

Dünyaca ünlü İskoç oyuncu Sean Connery 90 yaşında yaşamını yitirdi. James Bond karakterini canlandıran ödüllü oyuncu 1989 yılında People dergisi tarafından ‘dünyanın yaşayan en seksi erkeği’ olarak nitelendirilmişti.

Connery’nin vefatını BBC ve Sky News bugün açıkladı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon haberi üzüntü içinde aldığını söyleyerek, “Ulusumuz bugün en sevilen oğullarından birinin yasını tutuyor. Sean küresel bir efsaneydi ama hepsinden önce bir vatanseverdi ve onurlu bir İskoç’tu” şeklinde konuştu.

Edinburgh’un yoksul mahallelerinden birinde büyüyen Connery oyunculuğa atılmadan önce kefen cilalayıcısı, sütçülük ve cankurtaranlık yaptı. Connery vücut geliştirmeye merak salmasının ardından da oyunculuk kariyerine yöneldi.

Connery oyunculuk hayatında namını ilk olarak kitaptan filme çevrilen, Ian Fleming’in romanlarındaki 007 yedi kod adlı İngiliz ajan James Bond karakteriyle duyurdu. Bu filmlerin ilki 1962’de vizyona giren Dr. No adlı filmdi.

Connery gerçek yaşamında ise, gösterişli kabadayıların karşısına güler yüzlü bir şekilde ve iğneleyici bir mizahla dikilen ve karizmasıyla alımlı kadınların gönlünü çelen Bond karakterinden hoşlanmıyordu. Ünlü oyuncu bir keresinde, “Şu lanet olası James Bond’dan nefret ediyorum” demişti.