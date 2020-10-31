James Bond'u Canlandıran Ünlü Aktör Yaşamını Yitirdi

Dünyaca ünlü İskoç oyuncu Sean Connery 90 yaşında yaşamını yitirdi. James Bond karakterini canlandıran ödüllü oyuncu 1989 yılında People dergisi tarafından ‘dünyanın yaşayan en seksi erkeği’ olarak nitelendirilmişti.
Connery’nin vefatını BBC ve Sky News bugün açıkladı.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon haberi üzüntü içinde aldığını söyleyerek, “Ulusumuz bugün en sevilen oğullarından birinin yasını tutuyor. Sean küresel bir efsaneydi ama hepsinden önce bir vatanseverdi ve onurlu bir İskoç’tu” şeklinde konuştu.
Edinburgh’un yoksul mahallelerinden birinde büyüyen Connery oyunculuğa atılmadan önce kefen cilalayıcısı, sütçülük ve cankurtaranlık yaptı. Connery vücut geliştirmeye merak salmasının ardından da oyunculuk kariyerine yöneldi.
Connery oyunculuk hayatında namını ilk olarak kitaptan filme çevrilen, Ian Fleming’in romanlarındaki 007 yedi kod adlı İngiliz ajan James Bond karakteriyle duyurdu. Bu filmlerin ilki 1962’de vizyona giren Dr. No adlı filmdi.
Connery gerçek yaşamında ise, gösterişli kabadayıların karşısına güler yüzlü bir şekilde ve iğneleyici bir mizahla dikilen ve karizmasıyla alımlı kadınların gönlünü çelen Bond karakterinden hoşlanmıyordu. Ünlü oyuncu bir keresinde, “Şu lanet olası James Bond’dan nefret ediyorum” demişti.
Bond karakterinin yanı sıra bir dizi başka rollerde oynayan Connery 1987 yılında Akademi Ödülü’nü almış, 1987 yılında, 59 yaşındayken de People dergisi tarafından ‘yaşayan en seksi erkek’ ünvanına layık görülmüştü.
İskoçya’nın bağımsızlığını da iddialı ve açık bir şekilde destekleyen oyuncu orduda görev yaptığı dönemde koluna ‘Sonsuza dek İskoçya’ yazılı bir dövme yaptırdı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 2000 yılında şövalyelik nişanı taktığı Connery, Edinburgh’deki Holyrood Sarayı’nda düzenlenen nişan törenineyse geleneksel İskoçya kıyafetiyle katılmıştı.
Connery’nin James Bond filmleri haricinde ün saldığı bazı diğer filmlerden bazıları Marnie, Rüzgar ve Aslan, Kral Olacak Adam ve Indiana Jones ve Son Haçlı Seferi’ydi.
2003 yılında, Sıradışı Centilmenler Birliği filminin yönetmeniyle yaşadığı uyuşmazlık sonrası oyunculuk kariyerine son veren Connery, bu kararıyla ilgili olarak “Ahmaklarla uğraşmaktan bıktım” ifadelerini kullanmıştı.
25 Ağustos 1930’da doğan Connery’nin babası bir nakliye aracı şoförüydü, annesiyse temizlikçilik yaparak geçimlerini sağlıyordu. İki erkek kardeşi olan Connery 13 yaşında okulu terk ederek çeşitli yerlerde çalıştı, daha sonra da üç yıl orduda görev aldı.
Connery bir röportajında, “Bırakın oyunculuğu, herhangi bir kariyer kavramı olmadan büyüdüm. Böyle olacağını kesinlikle önceden kestiremezdim. Hepsi gerçekten tamamen tesadüftü” demişti.
1962 yılında oyuncu Diane Cilento’yla evlenen Connery’nin 11 yıl süren bu evlilikten olan oğlu Jason da oyunculuk yapıyor. Connery daha sonra Fransız oyuncu Micheline Roquebrune ile evlendi.