James Bond'un yönetmenliğine Joji Fukunaga seçildi

James Bond serisinin yeni filminin yönetmenliğine Cary Joji Fukunaga seçildi.
BBC'nin haberine göre, yapımcılar Michael G Wilson ve Barbara Broccoli, çekimleri gelecek mart ayında başlayacak yeni James Bond filminin yönetmenliğini Fukunaga'nın yapacağını açıkladı.
Yapımcılar, Fukunaga'nın "harika bir seçim olduğunu ve kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını" dile getirdi.
James Bond'un yönetmenliğini yapması planlanan Danny Boyle, "kreatif farklılıklar" nedeniyle işi bırakmıştı.
Netflix yapımı kara mizah dizisi "Maniac"ın yönetmeni Fukunaga, yönetmenliğini yaptığı HBO'da yayınlanan "True Detective" dizisiyle 2014 yılında Emmy ödülü kazanmıştı.
Fukunaga imzalı diğer yapımlar arasında "Beasts of No Nation (2015)", "Sin Nombre (2009)" ve "Jane Eyre (2011)" bulunuyor.
Yeni James Bond filminin Şubat 2020'de gösterime girmesi bekleniyor.
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