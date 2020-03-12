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James Gustaf Edward Le Mesurier'ın düşme anı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Karaköy'de ölü olarak bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'ın savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

James Gustaf Edward Le Mesurier'ın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.

Son dakika: Le Mesurier'ın ölüm nedeni belli olduSon dakika: Le Mesurier'ın ölüm nedeni belli oldu

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
James Gustaf Edward Le Mesurıer karaköy

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