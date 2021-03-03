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James Harden'ın formasını emekli edilecek

03.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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James Harden'ın formasını emekli edilecek

Harden, Houston Rockets'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, eski oyuncusu James Harden'ın 13 numaralı formasını emekliye ayıracak.

Kulüp sahibi Tilman Fertitta, ABD basınına yaptığı açıklamada, sezon başında Brooklyn Nets'e takas edilen Harden'ın her zaman bir Rockets taraftarı olarak kalacağını belirtti. 31 yaşındaki all-star oyuncunun unutulmaz bir performans sergilediğini kaydeden Fertitta, "Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Sekiz yıl boyunca kulübe getirdiği başarılar gerçekten olağanüstü" ifadelerini kullandı.

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, ocak ayında Brooklyn Nets'e transfer olmuştu. ABD'li oyun kurucu, Houston Rockets'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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NBA James Harden
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