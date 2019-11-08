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James Jeffrey Suriye'de güvenli bölge gündemiyle Ankara'da

08.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı’nda temaslarda bulundu. Jeffrey’nin temaslarında Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge konusunda ABD ve Türkiye arasındaki 13 maddelik mutabakata uyulup uyulmadığı ele alındı

James Jeffrey Suriye'de güvenli bölge gündemiyle Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı’nda temaslarda bulundu. Jeffrey’nin temaslarında Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge konusunda ABD ve Türkiye arasındaki 13 maddelik mutabakata uyulup uyulmadığı ele alındı.

James Jeffrey, Türkiye temaslarının ilk durağı Ankara'da önce Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki "güvenli bölge" odaklı temaslarının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşen James Jeffrey iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Jeffrey'nin ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü 29 Ekim'de, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhinde kabul edilen ve iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilimi daha da arttıran iki tasarının ardından geldi.

James Jeffrey Dışişleri Bakanlığı’ndaki temaslarını sürdürürken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes el-Ebda da bakanlığa geldi. El Ebda içeride 20 dakika kaldıktan sonra bakanlıktan ayrıldı ancak James Jeffrey ile yapılan toplantıya katılıp katılmadığı bilgisi verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, en son 17 Ekim'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi dolayısıyla Ankara'daydı. O gün ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na önce ara verilmiş, Türkiye’nin talebi doğrultusunda YPG’nin çekilmesinin ardından da harekat durdurulmuştu. Türkiye’nin 22 Ekim'de Rusya ile Soçi’de sağladığı mutabakat çerçevesinde de bölgede ortak askeri devriye süreci başladı.

James Jeffrey Cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya gelecek.

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