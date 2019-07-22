James Jeffrey ve Hulusi Akar Suriye'yi görüştü

Savunma Bakanlığı Suriye'de güvenli bölgeye ilişkin çalışmalara devam etme konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ankara'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Görüşmede, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi ile IŞİD'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Akar, Jeffrey'e güvenli bölgenin Türkiye ve ABD tarafından koordineli şekilde birlikte oluşturulması ayrıca YPG'nin bölgeden çıkarılması ve ağır silahlarının toplanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nda devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı bilgisine yer verildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan başlayarak Türkiye-Suriye sınırında 460 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ve Türkiye arasındaki görüşmeler sürüyor.