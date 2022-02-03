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James Webb: 'En güçlü teleskop' uzaya gönderildi

02.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava şartları nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması bugün gerçekleşti. Teleskop Fransız Guyanası'ndaki Kourou uzay limanından uzaya gönderildi

James Webb: 'En güçlü teleskop' uzaya gönderildi

Hava şartları nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu bugün uzaya gönderildi. Teleskop Fransız Guyanası'ndaki Kourou uzay limanından fırlatıldı.

Hubble'ın yerini alacak

10 milyar dolarlık James Webb, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak.

Yeni teleskop, Evren'in daha derinliklerine bakmak ve 13,5 milyar yıldan fazla bir zaman öncesine giden olayları tespit etmek üzere tasarlandı.

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Bilim insanları ayrıca, teleskobun üstün özelliklerini kullanarak uzak gezegenlerin atmosferlerini incelemeyi ve yaşam belirtileri aramayı umuyorlar.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yöneticisi Bill Nelson, "Bu olağanüstü bir görev. Büyük hayaller kurduğumuzda neler başarabileceğimizin parlak bir örneği. Evreni ve içindeki yerimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak" dedi.

Webb, NASA ile Avrupa (ESA) ve Kanada uzay ajansları (CSA) arasındaki bir ortaklığa dayanan bir proje.

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Fırlatma sorumluluğunu üstlenen ESA, güvenilir Ariane 5 roketlerinden biriyle teleskobun yörüngeye çıkmasını sağlayacak.

Roket ve teleskopla ilgili hazırlıklar hafta sonu tamamlandı, teleskop Ariane'nin burun konisinin arkasına yerleştirildi.

Bu bölgedeki ortam dikkatle izleniyor ve sürekli olarak filtrelenmiş kuru hava ile temizleniyor.

Webb Teleskobu, roketin burun kısmındaki koniye yerleştirildi

Ariane, Kourou'dan doğuya, Atlantik üzerinden Afrika'ya yönelecek. Roketin yükselişinin 27 dakika sürmesi planlanıyor. Teleskobun roketin üst aşamasından ayrıldığını doğrulayan bir radyo sinyali Kenya'daki Malindi'de bir yer anteninde alınacak.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1475039935564554241?s=20

Gelişmeleri anında Dünya'ya iletmek için Ariane'ye video kameralar yerleştirildi.

Webb, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon km uzakta bir gözlem istasyonuna gönderiliyor.

Hubble Teleskobu'nun görüntülediği

Bu yolculuk yaklaşık bir ay sürecek. Bu süre zarfında teleskop 6,5 metre çapındaki ana aynasını ve Güneş'in ışığından ve sıcaklığından korunmak için tenis kortu büyüklüğündeki kalkanını açacak.

Daha büyük olması ve güncellenmiş teknolojileri dışında Webb'in Hubble'dan temel farkı, kozmosu esas olarak kızılötesi görecek şekilde ayarlanmış olması.

Hubble ise optik veya görünür ışığa ayarlı, yani insan gözüyle algılanan frekanslardaydı.

James Webb

Kızılötesinin daha uzun dalga boyları, Webb'in diğer teleskoplarla görülemeyen şeyleri görmesini sağlayacak.

Webb'in Orta Kızılötesi Cihazı (Miri) Avrupa baş araştırmacısı Profesör Gillian Wright, "Uzun dalga boyları tozun içini görmede çok daha etkili" dedi.

"Yıldızların ve gezegenlerin çok tozlu bölgelerde oluştuğunu biliyoruz. Onların nasıl oluştuğuna dair daha fazla araştırma yapmak istiyorsak, Miri'nin rolü kritik."

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