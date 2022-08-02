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James Webb Teleskobu, Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi! Dünya'dan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta

02.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu dünyadan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Araba Tekeri Galaksisi'ni (Cartwheel Galaxy) görüntüledi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen en son görüntüleri yayınladı. Chartwheel Galaksisi’nin, Sculptor takımyıldızında yer aldığı ve Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

James Webb Teleskobu, Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi! Dünya'dan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA),James Webb Teleskobu’nun Cartwheel adlı galaksinin görüntüleriyle beraber galaksinin yıldız oluşumu ve merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardığı belirtildi. Chartwheel Galaksisi’nin bir araba tekerleğine benzeyen görünümünün biri sarmal diğeri daha küçük iki galaksinin yüksek hızlı çarpışması şeklinde oluştuğu aktarıldı.

NASA ve ESA tarafından yapılan ortak açıklamada, çarpışmanın en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilediği aktarılarak, parlak bir iç halka ve onu çevreleyen renkli bir halkanın çarpışmasıyla oluşan Chartwheel Galaksisi’nin çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişlediği ifade edildi.

DIŞ HALKA 440 MİLYON YILDIR GENİŞLİYOR

Açıklamada, parlak halkanın yüksek miktarda sıcak toz içerdiği ve diğer genç yıldız kümelerine ev sahipliği yaptığı belirtilirken, dış halkanın ise yaklaşık 440 milyon yıldır genişlediği aktarıldı. Dış halkanın genişledikçe gaza dönüşerek yeni yıldızların oluşumunu tetiklediği ifade edildi.

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KARA DELİKLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER

Açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından daha önce Cartwheel Galaksisi’nin incelediğini ancak galaksinin görüşü engelleyen toz miktarı nedeniyle yeterince gizemi ortaya çıkaramadığını belirtilerek, James Webb Teleskobu’nun ise kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle, şimdi Carwheel Galaksisi’ndeki yıldız oluşumu ve merkezindeki kara delikle ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığı aktarıldı.

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Cartwheel Galaksisi için gözlemlerin hala "çok geçici bir aşamada" olduğu belirtilen açıklamada, "James Webb, bize Cartwheel'in şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken, aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor" denildi.

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HUBBLE 2018'DE BÖYLE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Chartwheel Galaksisİ daha önce 2018 yılında Hubble Uzay Teleskopu tarafından böyle görüntülenmişti. James Webb'den gelen yeni fotoğrafla kıyaslandığında ise arada epey detay farkı olduğu görülüyor.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tamam Dünyayı kurtardık. 500 milyon ışık yılı yarın yola çıkarız.
uzaya çıkmak lazım..

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