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James Webb teleskobu yörüngesine yerleşti

25.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın 2021'in sonunda fırlattığı James Webb teleskobu Dünya'dan 1,5 milyon km.

James Webb teleskobu yörüngesine yerleşti

uzaklıktaki yörüngesine yerleşti. Teleskopla evrenin başlangıcına dair bilgilere ulaşılması hedefleniyor.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 25 Aralık 2021'de fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'nun yörüngesine yerleştiğini açıkladı. NASA Başkanı Bill Nelson gelişmeyi, "Webb, evine hoşgeldin" sözleriyle duyurdu.

Yedi tonluk teleskop böylelikle yaklaşık bir aylık bir yolculuğun ardından Dünya'dan 1,5 milyon km. uzaklıktaki son yörüngesine yerleşmiş oldu. Avrupa, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa geliştirdiği son teknolojye sahip dev teleskop ile evrendeki en eski galaksilerin gözlemlenlemesi ve evrenin başlangıcıyla ilgili yeni bilgilere ulaşılması amaçlanıyor.

James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021'de Fransız Guyanası'ndaki Guyana Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılmıştı. Dört haftalık yolculukta teleskobun güneş ışınlarına karşı kızıl ötesi dedektörleri ve ayna sistemleri devreye girdi. Bilim insanları teleskobun göndereceği görüntüler ile 13,8 milyar yıl önce meydana gelen büyük patlamadan sonraki dönem ile ilgili yeni bulgulara ulaşmayı hedefliyor. Teleskobun ilk görüntüleri yaz aylarında göndermeye başlaması bekleniyor.

NASA Başkanı Bill Nelson açıklamasında, "Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüntülerini görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Geliştirilmesi 30 yıl süren James Webb teleskobunun maliyetinin 10 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. "James Webb" 30 yıldan bu yana uzaydan görüntüler gönderen "Hubble" teleskobunun devamı niteliğinde.

dpa/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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