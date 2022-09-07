James Webb Uzay Teleskobu durmuyor: Şimdi de Tarantula Nebulası'nı görüntüledi! "Bakmak için bir dakikanızı ayırın"

James Webb Uzay Teleskobu görevini sürdürüyor. Tüm zamanların en pahalı uzay teleskobu, daha önce Jüpiteri görüntülemişti. Teleskop şimdi de inanılmaz derecede büyük ve ürkütücü bir görünüme sahip olan Tarantula Nebulası'nı görüntülemeyi başardı.

"BAKMAK İÇİN BİR DAKİKANIZI AYIRIN"

Sosyal medya hesabından yaptığı konuyla ilgili bir paylaşımında NASA, "Tarantula Nebulası'nı daha önce hiç görülmemiş binlerce genç yıldıza bakmak için bir dakikanızı ayırın. Galaksimizin yakınındaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesi, bilinen en sıcak, en büyük kütleli yıldızlara ev sahipliği yapıyor" ifadelerine yer verdi.

To download these images in full-resolution:

⭐ Hubble: https://t.co/ljJKo1Q85f

⭐ Webb (NIRCam): https://t.co/yoocRtfUZJ



Read more on the Tarantula Nebula: https://t.co/QL3JL8tPBb — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 6, 2022

Tarantula Nebulası Dünya'dan yaklaşık 180 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Tarantula Bulutsusu'nun kalbinde enerji yüklü gazlardan meydana gelmiş devasa kabarcıklar, koyu renkli tozdan meydana gelmiş uzun iplikçikler ve aşırı derecede büyük kütleli yıldızlar bulunuyor.

