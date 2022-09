James Webb Uzay Teleskobu durmuyor: Şimdi de Tarantula Nebulası'nı görüntüledi! "Bakmak için bir dakikanızı ayırın"

James Webb Uzay Teleskobu görevini sürdürüyor. Tüm zamanların en pahalı uzay teleskobu, daha önce Jüpiteri görüntülemişti. Teleskop şimdi de inanılmaz derecede büyük ve ürkütücü bir görünüme sahip olan Tarantula Nebulası'nı görüntülemeyi başardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı konuyla ilgili bir paylaşımında NASA, "Tarantula Nebulası'nı daha önce hiç görülmemiş binlerce genç yıldıza bakmak için bir dakikanızı ayırın. Galaksimizin yakınındaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesi, bilinen en sıcak, en büyük kütleli yıldızlara ev sahipliği yapıyor" ifadelerine yer verdi.

