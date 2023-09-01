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James Webb Uzay Teleskobu, Girdap Gökadası'nı görüntüledi: Bu, şimdiye kadar çekilen en büyüleyici görüntüsü olabilir!

01.09.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay Teleskobu, gökyüzünün en ünlü sarmal gökadalarından biri olan Girdap Gökadası'nı görüntüledi. James Webb'in çektiği görüntü, Girdap Gökadası'nın şimdiye kadarki en çarpıcı görüntülerinden biri olmaya aday.

James Webb Uzay Teleskobu, Girdap Gökadası'nı görüntüledi: Bu, şimdiye kadar çekilen en büyüleyici görüntüsü olabilir!

Girdap Gökadası, gökyüzünün en ünlü sarmal gökadalarından biri. Amatör gökbilimciler ise bir giderin etrafında dönen suyu andıran girdaplı yapısı nedeniyle "girdap" adı verilen galaksinin onlarca yıldır çarpıcı fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Ancak şimdi James Webb Uzay Teleskobu, Girdap Gökadası'nı görüntüledi ve belki de onun en çarpıcı görüntülerinden birini kaydetti.

ÇARPICI DETAYLAR!

Science Alert'in haberine göre, teleskobun NIRCam ve MIRI enstrümanlarından elde edilen verileri içeren görüntü, çarpıcı detaylar gösteriyor ve spiral kollar arasındaki gizli özellikleri ortaya çıkarıyor.

Diğer büyük tasarım sarmal galaksiler gibi, bükülen sarmal kollar belirgin bir şekilde görünüyor.

Habere göre, James Webb Uzay Teleskobu'nun Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) ve Orta Kızılötesi Enstrümanı'ndan (MIRI) elde edilen entegre veriler, koyu kırmızı bölgeler olarak görünen spiral kollar boyunca yoğunlaşan sıcak tozu ortaya çıkarıyor.

Kollar boyunca uzanan ve mavi-beyaz merkeze doğru inen parlak alanlar ise yıldız oluşum bölgeleri olarak tanımlanıyor.

Turuncu ve sarı alanların da yakın zamanda oluşan yıldız kümelerinin yarattığı iyonize gaz bölgelerini gösterdikleri belirtiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) verdiği bilgilere göre ise NGC 5194 veya M51 olarak da bilinen Girdap Gökadası, Canes Venatici takımyıldızında, Dünya'dan yaklaşık 27 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
James Webb Uzay Teleskobu

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