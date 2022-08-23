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James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'i görüntüledi! En ayrıntılı fotoğraflar ortaya çıktı

23.08.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu, heyecan verici görüntüleri ulaştırmaya devam ediyor. 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter’i ayrıntılı olarak gösteren görüntülerini yakaladı. JWST Jüpiter'in daha önce hiç olmadığı şekilde, auroraları gösteren görüntülerini çekti. NASA, yeni görüntülerin bilim adamlarına Jüpiter’in iç yaşamına dair daha fazla ipucu vereceğini duyurdu.

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'i görüntüledi! En ayrıntılı fotoğraflar ortaya çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA önderliğinde geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen fotoğrafların sayısı artıyor. Bu sefer JWST ile Jüpiter’e odaklanıldı ve bilim dünyasını heyecanlandıran fotoğraflar ortaya çıktı. NASA tarafından sağlanan görüntü, 27 Temmuz 2022'de James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen yaklaşık 1 milyon 609 km uzaklıktaki gözlemevinde çekildi.

ARAŞTIRMALAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bu fotoğraflarda Jüpiter’in Satürn’e oranla çok daha silik yapıdaki halkaları, Kutup Auroraları ve Amalthea ile Adrastea isimleri verilen ufak uyduları gözler önüne seriliyor.

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Özel olarak işlenen fotoğraflar, spesifik olarak NIRCam’den geliyor ve bilim insanlarına Jüpiter’i daha iyi anlama açısından önemli bir bakış açısı sağlıyor. Webb'in Jüpiter gözlemlerinin bilim adamlarına gezegenin iç yaşamına dair daha fazla ipucu vereceği belirtildi.

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Jüpiter'in auroraları, gezegenin kuzey ve güney kutuplarının ötesine uzanıyor. Gökyüzünde dönen ışık desenleri olan auroralar güneşten gelen yüklü parçacıkların bir gezegenin atmosferi ile manyetik alanının etkileşime girdiğinde oluşuyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
Jüpiter James Webb Uzay Teleskobu
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