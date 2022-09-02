James Webb Uzay Teleskobu'nun görüntüleri müziğe dönüştü! Güney Halka Bulutsusu'ndan ürküten ses

10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu keşiflere yeni boyutlar kazandırmaya devam ediyor. Çektiği fotoğraflar çoğu kişi tarafından olağanüstü bulunan tarihin en pahalı teleskobu, bu kez bir müzik haberiyle gündeme geldi. NASA'nın James Webb Teleskobu'ndan alınan görüntüler müziğe dönüştürüldü.

GÖRÜNTÜLER BİLİM İNSANLARI VE MÜZİSYENLER TARAFINDAN MÜZİĞE ÇEVRİLDİ

TRT Haber'in Cnet'ten aktardığına göre, James Webb uzay teleskopu tarafından görüntülenen uzay cisimleri bilim insanları ve müzisyenler tarafından müziğe çevrildi.

Proje üzerinde, Toronto Üniversitesi'nde fizik profesörü olan müzisyen Matt Russo çalıştı. Russo, "Amacımız Webb'in görüntülerini ve verilerini sesle anlaşılır kılmak, dinleyicilerin kendi zihinsel görüntülerini oluşturmalarına yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Karina Bulutsusu ve Güney Halka Bulutsusu'nun görüntülerinin çevirileri de dahil olmak üzere ses manzaraları, görüntüleri ve verileri ses deneyimlerine dönüştürmek için sonifikasyon (titreşim) tekniği kullanıldı.

Yıldızlar, gazlar ve tozla dolu çarpıcı bir gök cismi olan Karina Bulutsusu'nun "Kozmik Uçurumları" senfonik bir sese sahip.

İŞTE ÜRKÜTÜCÜ SES

Güney Halka Bulutsusu, yaylı çalgılarla yapılan deneysel elektronik müzik gibi ürkütücü bir sese dönüştü. Parlak yıldızlar, koparılmış piyano telleri gibi belirgin sesler çıkarıyor.

Bilim insanları ve müzisyenlerden oluşan ekibin sese dönüştürdüğü sadece görüntüler değil.

Webb'in gaz devi ötegezegen WASP-96 b'nin atmosferine ilişkin verileri, alçalan tonlarla ve damlayan su gibi bir efektle dolu bir ses ortamına dönüştü.