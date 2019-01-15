Jamie Dornan’lı Untogether’ın fragmanı geldi

Dakota Johnson’la birlikte rol aldıkları Grinin Elli Tonu serisindeki sevişme sahneleriyle günlerce gündemden düşmeyen yakışıklı aktör Jamie Dornan, bu sefer Untogether filmindeki sevişme sahneleriyle gündeme gelecek gibi görünüyor.

Emma Forrest’in yazıp yönettiği erotik komedi Untogether’ın oyuncu kadrosunda Jamie Dornan’a güzel yıldız Alice Eve, Ben Mendelsohn, Girls dizisinin asi kızı Jemima Kirke, Mozart in the Jungle dizisinin Hailey Rutledge’ı Lola Kirke ve usta aktör Billy Crystal gibi isimler eşlik ediyor. ABD’de Şubat ayında vizyona girecek olan filmin ülkemizdeki gösterimi henüz belirsizliğini koruyor.

Untogether Film Konusu

Andrea, yıllar önce çıkardığı romanından sonra kariyeri duraksamış aklı başında bir yazardır. Savaş zamanı hakında anı yazıları yazan Nick ile ile birlikte olmaya başladığı sırada, masaj terpisti olan kız kardeşi Tara da yaşlı bir rock yıldızı ile ilişki yaşamaya başlamıştır.



