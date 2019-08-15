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Jammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden altın çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

MERSİN'de jammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın set ve 3 çeyrek altını çalan 2 hırsız polisin bir haftalık takibi sonucu günlük kiraladıkları evde yakalandı.

Jammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden altın çalan hırsızlar yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de jammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın set ve 3 çeyrek altını çalan 2 hırsız polisin bir haftalık takibi sonucu günlük kiraladıkları evde yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı gerçekleştirdikleri itiraf eden zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. V.M., eşine ait küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın seti ve 3 çeyrek altını bankadaki kasadan alarak aracına doğru yürüdü. Altınları araca koyduktan sonra bir kişi V.M.'ye seslenerek elindeki parçayı göstererek aracına ait olup olmadığını sordu. Kendisine seslenen kişiye doğru hareket eden V.M., onunla konuşmaya başladı. Bu sırada başka bir kişi de araca yaklaşarak sağ kapısını açıp içerideki zihniyet eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı.
'KAMERALARA YANSIDI'
Geri dönen V.M., araç içindeki altınların çalındığını fark edince soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.
'JAMMER KULLANMIŞLAR'
Hırsızlık anının görüntülendiği olayda V.M.'nin aracının kilitlenmesinin jammer cihazı ile önlendiği de ortaya çıktı. Görüntüleri kare kare izleyen ekipler, olaya karışan her iki hırsızın kimliğini de belirdi. Zanlıların, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep'te de daha önce birçok suça karıştığı da ortaya çıktı. Zanlıların kullandığı aracın plakasını da belirleyen ekipler, plaka takip sistemi yardımı ile takibe aldı. Zanlıların Çiftlikköy Mahallesi'nde günü birlik kiralık evde kaldığını tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı. Baskında A.A. (30) ile H.D. (42) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 cep telefonu olayda kullanılan jammer cihazına da el konuldu.
Sorgulanan zanlılar, ifadelerinde jammer cihazını kullanarak aracın uzaktan kumanda ile kilitlenmesini engelleyerek çaldıkları altını da Adana'daki bir kuyumcuya sattıklarını itiraf etti. İfadeden yola çıkan ekipleri, Adana'daki kuyumcunun aldığı altınları da alarak V.M.'ye teslim etti.
Sorgusu tamamlanan zanlıları ekipler tarafından adliyeye götürüldüğü sırada H.D., "Yaşamak için başka şansım yok" derken, A.A ise "Yaşasın Türk Cumhuriyeti" demekle yetindi.
Her iki zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Jammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden altın çalan hırsızlar yakalandıJammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden altın çalan hırsızlar yakalandıJammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden altın çalan hırsızlar yakalandı

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