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Jandarma 15 farklı kamerayı izleyerek hırsızlık şüphelilerini yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 01:39 | Son Güncelleme

 BURSA’da Jandarma ekiplerince 15 farklı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 03 Mart pazar günü Kestel ilçesinde bir bağ evinde hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 15 farklı kamera görüntüsünü inceledi.

Jandarma 15 farklı kamerayı izleyerek hırsızlık şüphelilerini yakaladı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA’da Jandarma ekiplerince 15 farklı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 03 Mart pazar günü Kestel ilçesinde bir bağ evinde hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 15 farklı kamera görüntüsünü inceledi. Görüntülerde bağ evinde geçekleşen hırsızlığı R.T. ve B.Ç.'nin gerçekleştirdiği saptandı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler R.T. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 1 adet Ee tipi jenaratör, 1 matkap, 1 spiral, 1 adet 12 lik çift kırma av tüfeği, 1 adet led Arçelik marka plazma TV, 1 adet LG marka projeksiyon cihazı, 1 valiz, 18 çatal, 3 biblo, 1 el pusulası, 13 gr metafetamin uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet magnum marka tabanca, 2 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifadesi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Jandarma 15 farklı kamerayı izleyerek hırsızlık şüphelilerini yakaladıJandarma 15 farklı kamerayı izleyerek hırsızlık şüphelilerini yakaladıJandarma 15 farklı kamerayı izleyerek hırsızlık şüphelilerini yakaladı

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