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Jandarma 20 ton kaçak tomruk ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri kamyonla tomruk kaçakçılığı yapan şahısları kıskıvrak yakaladıAlınan bilgilere göre H.B ve V.B isimli şahıslar, Sulhiye Mahallesindeki ormanlık alandan yükledikleri tomrukları kamyonla Hasanpaşa Mahallesine getirdi.

Jandarma 20 ton kaçak tomruk ele geçirdi

Bursa İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri kamyonla tomruk kaçakçılığı yapan şahısları kıskıvrak yakaladı
Alınan bilgilere göre H.B ve V.B isimli şahıslar, Sulhiye Mahallesindeki ormanlık alandan yükledikleri tomrukları kamyonla Hasanpaşa Mahallesine getirdi. Tomruk yüklü kamyonda inceleme yapan jandarma ekipleri, tomrukların nakliye tezkeresinin olmadığını tespit etti. Ekipler 20 ton kaçak tomruk ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan tomruklar ise İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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