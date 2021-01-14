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Jandarma 3 ton demiri çalan hırsızları suçüstü yakaladı

14.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Jandarma 3 ton demiri çalan hırsızları suçüstü yakaladı

Ankara’da çaldıkları 3 ton demiri Sincan Hurdacılar Sitesi’nde satmak isteyen hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir villa inşaatından çaldıkları demir ve inşaat malzemelerini Sincan Hurdacılar Sitesi’nde satmaya çalışan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Ankara’da çaldıkları 3 ton demiri Sincan Hurdacılar Sitesi’nde satmak isteyen hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir villa inşaatından çaldıkları demir ve inşaat malzemelerini Sincan Hurdacılar Sitesi’nde satmaya çalışan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 ton demir ve hırsızlık sırasında kullandıkları araçla birlikte yakalanan E.E. ve S.C. hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızların çaldıkları malzemelerin ise sahiplerine iade edileceği belirtildi.

Jandarma 3 ton demiri çalan hırsızları suçüstü yakaladı

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