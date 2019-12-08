Jandarma 484 şişe kaçak içki ele geçirdi

Denizli’de kamyonetin kasasına yükledikleri 484 şişe kaçak içkiyi satmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde 3 kişi bulunan bir kamyoneti şüphelenerek takibe aldı. Yolda uygun bir noktada durdukları kamyonette arama yapan ekipler, kamyonetin kasasında kaçak olduğu belirlenen 60 adet 70’lik votka, 36 adet 50’lik votka, 121 adet 35’lik votka, 7 adet 100’lük viski, 9 adet 70’lik viski, 72 adet 35’lik viski, 45 adet 70’lik rakı, 41 adet 50’lik rakı, 93 adet 35’lik rakı olmak üzere toplam 484 şişe kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şahsın kamyonetteki kaçak içkileri satmak için dolaştıkları öğrenildi.

