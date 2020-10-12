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Jandarma 6 aylık takip sonucunda fuhuş çetesini çökertti: 36 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için Whatsapp üzerinden mesajlaştığı belirlendi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda fuhuş yaptıkları belirlenen kişilere operasyon düzenlendi.

Özel ekip kuruldu
Teknik ve fiziki takiple kurulan özel ekip yaklaşık 6 aylık sürenin ardından gerekli delilleri toplayarak operasyon hazırlıklarını tamamladı. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırılan 16 yabancı uyruklu kadın ile aralarında otel yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Otellerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 garsonun üzerinde ise 65 gram esrar ele geçirildi.

Sınır dışı edilecekler
Fuhuş operasyonunda yakalanan 16 yabancı uyruklu kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli de jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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