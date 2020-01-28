Jandarma 6 ayrı suçtan 6 yıldır aranan ve 178 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı ilçesi Akörençarsak mahallesinde yaşanan bir tartışma sonucu 2 vatandaş ateşli silahla yaralayan 6 ayrı suçtan 6 yıldır aranan ve 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D isimli zanlıyı yakaladı.

Başkentte Jandarma ekipleri bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan kavgada 2 vatandaşı silahla yaralayıp kaçan ve 6 ayrı suçtan 6 yıldır aranan S.D’yi yakaladı. Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Akörençarsak mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 40 yaşındaki S.D. adlı kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği iki kişiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri ise hızlı bir şekilde zanlıyı arama çalışması başlattı. S.D’nin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sincan İlçesi Yenikent Kazım Karabekir bölgesinde yakalandı.

“148 yıl kesinleşmiş cezası var”

S.D.’nin hakkında yapılan araştırmada ise Ankara, İzmir ve Denizli illerinde, “Özel Bölgede Sahtecilik”, “Basit Yaralama Silahla Tehdit”, “Cebir Tehdit, veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişiyi Yağma” olmak üzere, 148 yıl hüküm aldığı tespit edildi. S.D, Jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

