HABER

Jandarma 601 şüpheliyi parmak izinden tespit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017'den bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 zanlının belirlenmesine katkı sağladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017'den bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 şüphelinin tespit edilmesine katkıda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı kriminal laboratuvarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2017'de Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, olayların aydınlatılmasında önemli bir görevi yerine getiren Parmak İzi İnceleme Timi oluşturuldu.

Söz konusu tim, 2017'den itibaren meydana gelen 175'i terör olmak üzere, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 zanlının belirlenmesine katkı sağladı.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Muş'ta heyelanda okulun duvarı da çöktüMuş'ta heyelanda okulun duvarı da çöktü
Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı jandarma genel komutanlığı Parmak İzi İnceleme Timi sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.