'Jandarma abla' gönüllerde taht kurdu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'nın 18 ilçede kadına şiddetin, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada ailelerle görüşüp, öğrencilerle eğitici faaliyetlere katılan Astsubay Sevim Koç, sevgisini kazandığı kişilerin gönlünde 'Jandarma abla' olarak taht kurdu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet, kadına şiddet, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla seferberlik başlattı. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği bünyesinde görev yapan 2 astsubay, 1 uzman jandarma ve 3 personel, Antalya'nın 18 ilçesinde jandarma idaresindeki bölgelerde eğitim çalışmaları yaptı. Kadına yönelik şiddet olaylarının, çocuk suçlarının sıklıkla görüldüğü yerleşim yerlerinde ailelerle, öğrencilerle görüşen jandarma, eğitici faaliyetlerle toplumda ailenin, kadının önemini anlattı.

Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği olarak geçen yıl suça sürüklenen 749 çocuk, aile içi şiddet olaylarında da 2 bin 188 mağdur kadın ile ilgili işlem yapan jandarma, bu yıl sayının azalması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nde görevli Astsubay Sevim Koç, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde suç işleme sebepleri konusundaki çalışmalarda etkin rol oynadı. Jandarma yönetimindeki yerleşim yerlerinde sık sık kadınlarla ve öğrencilerle bir araya gelen Astsubay Koç, onlara gösterdiği ilgiyle sevgilerini kazandı.