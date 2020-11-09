Jandarma adım adım takip etti, uyuşturucu tacirini otobüste yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adım adım takip ettiği uyuşturucu tacirini bindiği otobüste yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda D.D. adlı şüphelinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı istihbaratına ulaşıldı. Fiziki takibe alınan D.D’nin seyahat etmek için bindiği otobüs belirlenerek, Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeler’de durduruldu. Zanlının üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 2 kilo 679 gram bonzai ele geçirildi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, D.D. gözaltına alındı. Zanlının jandarma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

