Jandarma alıcı gibi davrandı, uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı 

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, alıcı gibi davranan jandarma ekiplerine, 60 uyuşturucu hap satmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Kula Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, N.Ö. (22), F.Ş. (22) ve S.S.'nin (22) uyuşturucu madde sattığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, alıcı gibi davranıp, şüphelileri telefonla aradı. Jandarma, uyuşturucu hap satın alacağını söyleyip, Gölbaşı mevkisinde randevulaştı. Kararlaştırılan noktada, dün saat 01.00 sıralarında, şüphelilerle buluşan sivil jandarma, 60 uyuşturucu hap için yapılan pazarlığın ardından kimliklerini açıkladı. Suçüstü yakalanan F.Ş. ve S.S. gözaltına alınırken, otomobilde bekleyen N.Ö. ise teslim oldu. Şüphelilerin üzerleri ve otomobillerindeki aramada ele geçirilen çeşitli renklerdeki 60 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermiye el konuldu. 3 Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ş. ve S.S. uyuşturucu hapları temin etmek ve satmak suçundan tutuklandı, olayla ilgisi olmadığı belirlenen diğer şüpheli N.Ö. ise serbest bırakıldı.

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