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Jandarma alıcı kılığına girdi, uyuşturucu taciri yakalandı

10.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Jandarma alıcı kılığına girdi, uyuşturucu taciri yakalandı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde, alıcı kılığına giren jandarma personeli, kendilerine uyuşturucu satmak isteyen şahsı yakaladı.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde, alıcı kılığına giren jandarma personeli, kendilerine uyuşturucu satmak isteyen şahsı yakaladı. Zanlının üzerinden 333 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A.İ. isimli şahıs, Yeşilli ilçe merkezinde alıcı kılığına giren jandarma personeli tarafından yakalandı. M.A.İ.’nin üstünde yapılan aramada piyasa değeri 65 bin lira olan iki paket halinde 333.28 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan gözaltına alınan M.A.İ.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Jandarma alıcı kılığına girdi, uyuşturucu taciri yakalandı

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