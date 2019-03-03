Jandarma aranan şahıslar için uygulama yaptı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mart ayının ilk günü aranan şahıslara yönelik olarak ’Huzur Güven Uygulaması’ yaptı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan araması ve yakalaması bulunan çok sayıda şahıs yakalandı.

Mart ayının ilk günüde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Huzur Güven Uygulaması yaptı. Düzce’nin jandarma kontrolünde olan bölgelerinde sabahın ilk saatlerinde aranan şahısları yakalamak üzere çalışmalara başlayan ekipler 06.30 - 15.00 saatleri arasında yol kontrolleri ile aranan şahısların bulunabilecekleri muhtemel adreslere operasyon yaptılar. Huzur Güven Uygulamasına Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 44 unsur ile 170 jandarma personeli katıldı. Yapılan uygulamalar çerçevesinde toplam 917 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonucu çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 kişi hakkında adli-idari işlem yapılarak 153 TL para cezası uygulandı.

