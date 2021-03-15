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Jandarma astsubay alımı şartları belli oldu mu? Jandarma astsubay alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

15.03.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Jandarma astsubay alımı şartları belli oldu mu? Jandarma astsubay alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

2021 Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf sözleşmeli 1640 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapan adaylar arasından başvuru şartlarını tam olarak sağlayan adaylar, sınavdan başarılı olmaları durumunda astsubay olabilecek. Buna göre jandarma astsubay adayları, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden ya da e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma, Personel, İkmal, İstihkam, Bakım, Muharebe, Bando, Sağlık” olarak 9 farklı branşta toplamda 1640 sözleşmeli astsubay alımı yapacak. Bu alıma göre 2021 Jandarma Astsubay Komutanlığı’na başvuru yapmak isteyen adaylar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Jandarma astsubay başvuruları, 15 Mart tarihi itibariyle yapılabilecek.

JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURULARI 2021

Adaylar başvuruları; 15 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı ile yapılacak. Posta yolu veya şahsi olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuralar 28 Mart 2021 günü saat 23.59’da sona erecek.

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JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3’de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
  • Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme yüklenmesi,
  • Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
  • Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
  • Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2020 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

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  • Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,
  • 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  • 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
  • Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
  • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

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  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,
  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
  • Hamile olmamak.

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