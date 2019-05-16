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Jandarma Astsubay FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

Ardahan’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan jandarma astsubay tutuklandı.Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan, Ardahan Merkez jandarma komutanlığında görevli jandarma astsubay Nüfel Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ardahan Merkez jandarma komutanlığında görevliyken FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı iddiasıyla gözaltına alınan muvazzaf jandarma astsubay Nüfel Şimşek, Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.jandarma astsubay Nüfel Şimşek, Ardahan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Ardahan’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan jandarma astsubay tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan, Ardahan Merkez jandarma komutanlığında görevli jandarma astsubay Nüfel Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ardahan Merkez jandarma komutanlığında görevliyken FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı iddiasıyla gözaltına alınan muvazzaf jandarma astsubay Nüfel Şimşek, Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.
jandarma astsubay Nüfel Şimşek, Ardahan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

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