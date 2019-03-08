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Jandarma, aynı yoldan dördüncü kez geçen taksiyi fark etti, dolandırıcıları yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesi kırsalında yaşayan İ.G.

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bigadiç ilçesi kırsalında yaşayan İ.G. (78), kendilerini 'komiser' diye tanıtan dolandırıcılara bankadan çektiği 30 bin lirayı götürürken, bulunduğu taksinin yoldan dördünce kez geçtiğini fark eden jandarma tarafından ikna edildi. Jandarma, İ.G.'nin evinin önünde parayı bekleyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İ.G.'nin dolandırıcılara daha önce verdiği 12 bin lira da kendisine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve kırsal Yukarıçamlı Mahallesi yolundaki önleyici kolluk çalışmaları sırasında, bölgeden dördüncü kez geçen taksiden şüphelendi. Jandarma ekipleri kimlik kontrolü için aracı durdurdu. İ.G.'nin panik halinde olduğunu gören jandarma, araçtakilere nereye gidip geldiklerini sordu.
'BAŞKOMİSER ARADI, KOMİSERLER EVDE'
İ.G., telefonda kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan biriyle görüştüğünü, bu kişinin, adının altın hırsızlığı olayına karıştığını anlatarak, soruşturma için para istediğini söyledi. İ.G. görüşmenin ardından Yukarıçamlı Mahallesi'nde bulunan evine gelen ve kendilerini 'komiser' olarak tanıtan 2 kişiye bankadan çektiği 12 bin lirayı verdiğini söyledi. İ.G., "Bana paranın yetmeyeceğini ve bankada bulunan 30 bin lirayı da getirmemi söylediler. Parayı götürüyorum" dedi.
Olayın dolandırıcılık olduğunu anlayan jandarma ekipleri, İ.G.'nin bulunduğu taksiyi mahalleye gönderip, takibe başladı. Taksi ve takipteki ekipler mahalleye girerken, İ.G.'nin evinin önünde bekleyen dolandırıcılar, jandarma aracını görünce kaçmaya çalıştı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, şüpheliler H.A. ve M.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 12 bin lira, Cumhuriyet savcısının talimatı İ.G.'ye teslim edildi.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan H.A. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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