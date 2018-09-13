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Jandarma baskını şoke etti! Binlerce liralık banknotlar ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 07:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon gizli para imalathanesini ortaya çıkardı.

Şablon, kesim aletleri ile dolu olan imalathaneden çok miktarda sahte dolar ve Irak dinarı çıktı. İşte detaylar...

Sahte para operasyonunda 5 gözaltı

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Gaziantep'te jandarma tarafından sahte para imalathanesine düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte dolar banknotu ve Irak dinarı ile baskı, şablon ve kesim aletleri ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonunda belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
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Operasyonda aranan adreslerde kaçak 30 ton çay ile 4 presleme ve paketleme makinesi, kurusıkı tabanca, sahte 25 bin Irak dinarı, 100 dolar banknotu, sahte para basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, kesim, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, çeşitli renklerde para basımında kullanılan mürekkep, banknot ölçüm cihazı, sahte Gümrük Müdürlüğü mührü ele geçirildi.
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Malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.
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Ele geçirilen malzemelerin yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenirken, şüpheliler jandarmaya götürüldü.
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İşte para imalathanesinden görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep para SAHTE

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