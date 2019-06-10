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Jandarma bayram tatili boyunca yaptığı denetimlerde 23 silah ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bayram süresince yaptığı denetimlerde 19’u kurusıkı olmak üzere 20 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirilirken, 20 şahsa 27 bin liradan fazla idari para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığının 2018 yılı genel emri ile il genelinde bayram, düğün, uğurlama gibi kutlama faaliyetleri sırasında ateşli silahla havaya ateş edilmesi nedeniyle meydana gelen yaralama ve ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla ‘Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma’ sloganı ile yapılan faaliyetlerde çok sayıda silah elde edildi.Faaliyetlerde 1 tabanca ile buna ait şarjör, 19 adet çeşitli markalarda kurusıkı tabanca ve bunlara ait 19 adet şarjör, 133 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 av tüfeği ile 28 adet av tüfeği fişeğine el konuldu.

Jandarma bayram tatili boyunca yaptığı denetimlerde 23 silah ele geçirdi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bayram süresince yaptığı denetimlerde 19’u kurusıkı olmak üzere 20 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirilirken, 20 şahsa 27 bin liradan fazla idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığının 2018 yılı genel emri ile il genelinde bayram, düğün, uğurlama gibi kutlama faaliyetleri sırasında ateşli silahla havaya ateş edilmesi nedeniyle meydana gelen yaralama ve ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla ‘Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma’ sloganı ile yapılan faaliyetlerde çok sayıda silah elde edildi.
Faaliyetlerde 1 tabanca ile buna ait şarjör, 19 adet çeşitli markalarda kurusıkı tabanca ve bunlara ait 19 adet şarjör, 133 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 av tüfeği ile 28 adet av tüfeği fişeğine el konuldu. Toplamda 20 şahsa 27 bin 414 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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