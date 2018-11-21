Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Mehmet K.'nın çiftlik evine giren jandarma ekipleri, inceledikleri evin odalarından çıkanları gördükçe şaşkına döndü. Raflar, vitrin ve masaların tarihi eserlerle dolup taştığı evde Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserle karşılaştı.

Gerçek ölünce ortaya çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında takibe alınan ancak birkaç gün önce vefat ettiği öğrenilen 82 yaşındaki Mehmet K.’nın çiftlik evinden bin 528 parça tarihi eser çıktı. Adeta müzeye çevrilen evin odalarını inceleyen jandarma ekipleri şaşkına döndü.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 82 yaşındaki Mehmet K.’yı takibe aldı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararıyla adrese giden ekipler, şüphelinin birkaç gün önce vefat ettiğini öğrendi.

Çiftlik evinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, evin adeta bir müzeye çevrildiğini gördü. Raflar, vitrin ve masalara sıralanan tarihi eserlerle karşılaşan ekipler, eserlerin kayıtlarını aldı.

Evde yapılan çalışmada tarih öncesi, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen toplam bin 528 parça tarihi eser olduğu tespit edildi.